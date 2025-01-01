ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBaseSpread 

Spread

Получает значение элемента таймсерии Spread по указанному индексу.

double  Spread(
   int    ind         // индекс
   )

Параметры

ind

[in]  Индекс элемента таймсерии.

Возвращаемое значение

Значение элемента таймсерии Spread по указанному индексу случае успешного завершения, иначе EMPTY_VALUE.

Примечание

Значение EMPTY_VALUE может быть получено в двух случаях:

  1. Таймсерия не используется (не был установлен соответствующий бит использования).
  2. Индекс элемента вышел за пределы подготовленных данных таймсерии.