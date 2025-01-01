ДокументацияРазделы
OnTimerProcess

Устанавливает флаг обработки события OnTimer.

void  OnTimerProcess(
   bool     value        // флаг
   )

Параметры

value

[in]  Флаг обработки события OnTimer.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

При установке флага в состояние true, событие OnTimer будет обрабатываться, в противном случае событие OnTimer обрабатываться не будет. По умолчанию флаг установлен в состояние false.