OpenLong

Выполняет операции для входа в рынок в длинную позицию.

virtual bool  OpenLong(
   double    price,    // цена
   double    sl,       // Stop Loss
   double    tp        // Take Profit
   )

Параметры

price

[in] Цена входа в рынок.

sl

[in] Цена Stop Loss.

tp

[in] Цена Take Profit.

Возвращаемое значение

true - выполнена торговая операция, иначе - false.

Примечание

Размер лота для входа определяется вызовом метода LotOpenLong(). Если лот не равен 0.0, входит в рынок (вызов метода Buy(...) объекта торговли).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Long position open or limit/stop order set                       |
//| INPUT:  price - price,                                           |
//|         sl    - stop loss,                                       |
//|         tp    - take profit.                                     |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::OpenLong(double price,double sl,double tp)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//--- get lot for open
   double lot=LotOpenLong(price,sl);
//--- check lot for open
   if(lot==0.0) return(false);
//---
   return(m_trade.Buy(lot,price,sl,tp));
  }