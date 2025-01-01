ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBaseInitPhase 

InitPhase

Получает текущую фазу инициализации объекта.

ENUM_INIT_PHASE  InitPhase()

Возвращаемое значение

Текущая фаза инициализации объекта.

Примечание

Инициализация объекта состоит из нескольких фаз (этапов). Назовем их условно:

1. Фаза начальной инициализации.

   - начало         - после завершения работы конструктора
   - завершение - после удачного завершения работы метода Init(...)
   - разрешено   - вызов метода Init(...)
   - запрещено   - вызов любых других методов иницилизации и метода ValidationSettings(...)

2. Фаза настройки параметров. Во время этой фазы необходимо установить все параметры объекта, которые будут использоваться для создания индикаторов.

   - начало         - после удачного завершения работы метода Init(...)
   - завершение - после удачного завершения работы метода ValidationSettings(...)
   - разрешено   - вызовы методов Symbol(...) и Period(...)
   - запрещено   - вызовы методов Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) и InitIndicators(...)

3. Фаза проверки параметров.

   - начало         - после удачного завершения работы метода ValidationSettings()
   - завершение - после удачного завершения работы метода InitIndicators(...)
   - разрешено   - вызовы методов Symbol(...), Period(...) и InitIndicators(...)
   - запрещено   - вызов любых других методов иницилизации

4. Фаза завершения инициализации.

   - начало           - после удачного завершения работы метода InitIndicators(...)
   - запрещено     - вызов методов иницилизации