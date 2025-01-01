InitPhase

Получает текущую фазу инициализации объекта.

ENUM_INIT_PHASE InitPhase()

Возвращаемое значение

Текущая фаза инициализации объекта.

Примечание

Инициализация объекта состоит из нескольких фаз (этапов). Назовем их условно:

1. Фаза начальной инициализации.

- начало - после завершения работы конструктора

- завершение - после удачного завершения работы метода Init(...)

- разрешено - вызов метода Init(...)

- запрещено - вызов любых других методов иницилизации и метода ValidationSettings(...)

2. Фаза настройки параметров. Во время этой фазы необходимо установить все параметры объекта, которые будут использоваться для создания индикаторов.

- начало - после удачного завершения работы метода Init(...)

- завершение - после удачного завершения работы метода ValidationSettings(...)

- разрешено - вызовы методов Symbol(...) и Period(...)

- запрещено - вызовы методов Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) и InitIndicators(...)

3. Фаза проверки параметров.

- начало - после удачного завершения работы метода ValidationSettings()

- завершение - после удачного завершения работы метода InitIndicators(...)

- разрешено - вызовы методов Symbol(...), Period(...) и InitIndicators(...)

- запрещено - вызов любых других методов иницилизации

4. Фаза завершения инициализации.

- начало - после удачного завершения работы метода InitIndicators(...)

- запрещено - вызов методов иницилизации