- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
InitPhase
Получает текущую фазу инициализации объекта.
ENUM_INIT_PHASE InitPhase()
Возвращаемое значение
Текущая фаза инициализации объекта.
Примечание
Инициализация объекта состоит из нескольких фаз (этапов). Назовем их условно:
1. Фаза начальной инициализации.
- начало - после завершения работы конструктора
- завершение - после удачного завершения работы метода Init(...)
- разрешено - вызов метода Init(...)
- запрещено - вызов любых других методов иницилизации и метода ValidationSettings(...)
2. Фаза настройки параметров. Во время этой фазы необходимо установить все параметры объекта, которые будут использоваться для создания индикаторов.
- начало - после удачного завершения работы метода Init(...)
- завершение - после удачного завершения работы метода ValidationSettings(...)
- разрешено - вызовы методов Symbol(...) и Period(...)
- запрещено - вызовы методов Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) и InitIndicators(...)
3. Фаза проверки параметров.
- начало - после удачного завершения работы метода ValidationSettings()
- завершение - после удачного завершения работы метода InitIndicators(...)
- разрешено - вызовы методов Symbol(...), Period(...) и InitIndicators(...)
- запрещено - вызов любых других методов иницилизации
4. Фаза завершения инициализации.
- начало - после удачного завершения работы метода InitIndicators(...)
- запрещено - вызов методов иницилизации