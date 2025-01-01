Compare

Сравнивает данные элемента списка с данными другого элемента списка.

virtual int Compare(

const CObject* node,

const int mode=0

) const

Параметры

node

[in] Указатель на элемент списка для сравнения

mode=0

[in] Вариант сравнения

Возвращаемое значение

0 – в случае элементы списка равны, -1 – в случае если элемент списка меньше чем элемент списка для сравнения (node), 1 – в случае если элемент списка больше чем элемент списка для сравнения (node).

Примечание

Метод Compare() в классе CObject всегда возвращает 0 и не выполняет каких-либо действий. При необходимости сравнения данных класса-наследника, метод Compare(...) должен быть реализован. Параметр mode нужно использовать при реализации многовариантного сравнения.

Пример: