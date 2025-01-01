Compare
Сравнивает данные элемента списка с данными другого элемента списка.
|
virtual int Compare(
Параметры
node
[in] Указатель на элемент списка для сравнения
mode=0
[in] Вариант сравнения
Возвращаемое значение
0 – в случае элементы списка равны, -1 – в случае если элемент списка меньше чем элемент списка для сравнения (node), 1 – в случае если элемент списка больше чем элемент списка для сравнения (node).
Примечание
Метод Compare() в классе CObject всегда возвращает 0 и не выполняет каких-либо действий. При необходимости сравнения данных класса-наследника, метод Compare(...) должен быть реализован. Параметр mode нужно использовать при реализации многовариантного сравнения.
Пример:
|
//--- example for CObject::Compare(...)