ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertOnBookEventProcess 

OnBookEventProcess

Устанавливает флаг обработки события OnBookEvent.

void  OnChartEventProcess(
   bool     value        // флаг
   )

Параметры

value

[in]  Флаг обработки события OnBookEvent.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

При установке флага в состояние true, событие OnBookEvent будет обрабатываться, в противном случае событие OnBookEvent обрабатываться не будет. По умолчанию флаг установлен в состояние false.