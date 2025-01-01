- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
SetOtherSeries
Устанавливает указатели на внешние неценовые объекты-таймсерии.
|
virtual bool SetOtherSeries(
Параметры
spread
[in] Указатель для доступа к таймсерии Spread.
time
[in] Указатель для доступа к таймсерии Time.
tick_volume
[in] Указатель для доступа к таймсерии TickVolume.
real_volume
[in] Указатель для доступа к таймсерии RealVolume.
Возвращаемое значение
true-в случае успешного завершения, иначе false.
Примечание
Установка указателей на объекты доступа к неценовым таймсериям необходима в том случае, если объект использует инструмент и таймфрейм (установленные при начальной инициализации) и неценовые таймсерии, необходимые для дальнейшей работы.