SetOtherSeries

Устанавливает указатели на внешние неценовые объекты-таймсерии.

virtual bool  SetOtherSeries(
   CiSpread*       spread,        // указатель
   CiTime*         time,          // указатель
   CiTickVolume*   tick_volume,   // указатель
   CiRealVolume*   real_volume    // указатель
   )

Параметры

spread

[in]  Указатель для доступа к таймсерии Spread.

time

[in]  Указатель для доступа к таймсерии Time.

tick_volume

[in]  Указатель для доступа к таймсерии TickVolume.

real_volume

[in]  Указатель для доступа к таймсерии RealVolume.

Возвращаемое значение

true-в случае успешного завершения, иначе false.

Примечание

Установка указателей на объекты доступа к неценовым таймсериям необходима в том случае, если объект использует инструмент и таймфрейм (установленные при начальной инициализации) и неценовые таймсерии, необходимые для дальнейшей работы.