ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertMagic 

Magic

Устанавливает идентификатор (magic) эксперта.

void  Magic(
   ulong  value     // новое значение
   )

Параметры

value

[in]  Новое значение идентификатора эксперта.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

При изменении идентификатора эксперта всем вспомогательным объектам присваивается то же значение идентификатора.

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Sets magic number for object and its dependent objects           |
//| INPUT:  value - new value of magic number.                       |
//| OUTPUT: no.                                                      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CExpert::Magic(ulong value)
  {
   if(m_trade!=NULL)    m_trade.SetExpertMagicNumber(value);
   if(m_signal!=NULL)   m_signal.Magic(value);
   if(m_money!=NULL)    m_money.Magic(value);
   if(m_trailing!=NULL) m_trailing.Magic(value);
//---
   CExpertBase::Magic(value);
  }