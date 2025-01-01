//+------------------------------------------------------------------+

//| Sets magic number for object and its dependent objects |

//| INPUT: value - new value of magic number. |

//| OUTPUT: no. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

void CExpert::Magic(ulong value)

{

if(m_trade!=NULL) m_trade.SetExpertMagicNumber(value);

if(m_signal!=NULL) m_signal.Magic(value);

if(m_money!=NULL) m_money.Magic(value);

if(m_trailing!=NULL) m_trailing.Magic(value);

//---

CExpertBase::Magic(value);

}