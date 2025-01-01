//+------------------------------------------------------------------+

//| Check for trailing stop/profit position |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckTrailingStop()

{

//--- position must be selected before call

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)

{

//--- check the possibility of modifying the long position

if(CheckTrailingStopLong()) return(true);

}

else

{

//--- check the possibility of modifying the short position

if(CheckTrailingStopShort()) return(true);

}

//--- return without operations

return(false);

}