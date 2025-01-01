ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertCheckDeleteOrderShort 

CheckDeleteOrderShort

Проверяет необходимость удаления ордера на продажу.

virtual bool  CheckDeleteOrderShort()

Возвращаемое значение

true - выполнена торговая операция, иначе - false.

Примечание

  1. Проверяет время истечения ордера.
  2. Проверяет необходимость удаления ордера (вызов метода CheckCloseShort() объекта торговых сигналов). В случае выполнения одного из условий, удаляет ордер (вызов метода DeleteOrderShort()).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for delete short limit/stop order                          |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckDeleteOrderShort()
  {
   double price;
//--- check the possibility of deleting the short order
   if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)
     {
      m_expiration=0;
      return(DeleteOrderShort());
     }
   if(m_signal.CheckCloseShort(price))
      return(DeleteOrderShort());
//--- return without operations
   return(false);
  }