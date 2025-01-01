ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 CExpertBase UsedSeries 

UsedSeries

Получает список используемых таймсерий.

int  UsedSeries()

Возвращаемое значение

Список используемых таймсерий в виде битовой карты.

Примечание

Если бит установлен, соответствующая таймсерия используется, если сброшен - нет.

Соответствие бит-таймсерия:

бит 0 - таймсерия Open,
бит 1 - таймсерия High,
бит 2 - таймсерия Low,
бит 3 - таймсерия Close,
бит 4 - таймсерия Spread,
бит 5 - таймсерия Time,
бит 6 - таймсерия TickVolume,
бит 7 - таймсерия RealVolume.