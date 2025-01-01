UsedSeries

Получает список используемых таймсерий.

int UsedSeries()

Возвращаемое значение

Список используемых таймсерий в виде битовой карты.

Примечание

Если бит установлен, соответствующая таймсерия используется, если сброшен - нет.

Соответствие бит-таймсерия:

бит 0 - таймсерия Open,

бит 1 - таймсерия High,

бит 2 - таймсерия Low,

бит 3 - таймсерия Close,

бит 4 - таймсерия Spread,

бит 5 - таймсерия Time,

бит 6 - таймсерия TickVolume,

бит 7 - таймсерия RealVolume.