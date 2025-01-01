- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
UsedSeries
Получает список используемых таймсерий.
|
int UsedSeries()
Возвращаемое значение
Список используемых таймсерий в виде битовой карты.
Примечание
Если бит установлен, соответствующая таймсерия используется, если сброшен - нет.
Соответствие бит-таймсерия:
бит 0 - таймсерия Open,
бит 1 - таймсерия High,
бит 2 - таймсерия Low,
бит 3 - таймсерия Close,
бит 4 - таймсерия Spread,
бит 5 - таймсерия Time,
бит 6 - таймсерия TickVolume,
бит 7 - таймсерия RealVolume.