Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertDeinitTrailing 

DeinitTrailing

Деинициализирует объект трейлинга.

virtual void  DeinitTrailing()

Возвращаемое значение

Нет.