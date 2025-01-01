ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertDeinitMoney 

DeinitMoney

Деинициализирует объект управления капиталом.

virtual void  DeinitMoney()

Возвращаемое значение

Нет.