Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBaseEveryTick InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic EveryTick Устанавливает флаг анализа текущего бара. void EveryTick( bool value // флаг ) Параметры value [in] Новое значение флага. Возвращаемое значение Нет. Примечание Если флаг установлен, обрабатывается каждое изменение цены (тик) по рабочему инструменту. Если флаг сброшен, обработка производится только по факту формирования нового бара по рабочему инструменту на рабочем таймфрейме. UsedSeries Open