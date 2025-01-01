ДокументацияРазделы
DeinitIndicators

Деинициализирует индикаторы и таймсерии.

virtual void  DeinitIndicators()

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Производится деинициализация индикаторов и таймсерий всех вспомогательных объектов эксперта.