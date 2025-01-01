ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertTradeEventPositionVolumeChanged 

TradeEventPositionVolumeChanged

Обработчик события "Добавление/уменьшение позиции".

virtual bool  TradeEventPositionVolumeChanged()

Возвращаемое значение

Метод класса CExpert ничего не делает и всегда возвращает true.