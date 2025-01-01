//+------------------------------------------------------------------+

//| Check for trailing long limit/stop order |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckTrailingOrderLong()

{

double price;

//--- check the possibility of modifying the long order

if(m_signal.CheckTrailingOrderLong(GetPointer(m_order),price))

return(TrailingOrderLong(m_order.PriceOpen()-price));

//--- return without operations

return(false);

}