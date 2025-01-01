ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertCheckTrailingOrderLong 

CheckTrailingOrderLong

Проверяет необходимость модификации параметров ордера на покупку.

virtual bool  CheckTrailingOrderLong()

Возвращаемое значение

true - выполнена торговая операция, иначе - false.

Примечание

Проверяется необходимость модификации параметров ордера на покупку (вызов метода CheckTrailingOrderLong() объекта торговых сигналов). В случае выполнения условия модифицирует параметры ордера (вызов метода TrailingOrderLong()).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for trailing long limit/stop order                         |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderLong()
  {
   double price;
//--- check the possibility of modifying the long order
   if(m_signal.CheckTrailingOrderLong(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderLong(m_order.PriceOpen()-price));
//--- return without operations
   return(false);
  }