TradeEventOrderTriggered

Обработчик события "Отложенный ордер сработал".

virtual bool  TradeEventOrderTriggered()

Возвращаемое значение

Метод класса CExpert ничего не делает и всегда возвращает true.