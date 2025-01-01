ДокументацияРазделы
TradeEventOrderPlaced

Обработчик события "Отложенный ордер установлен".

virtual bool  TradeEventOrderPlaced()

Возвращаемое значение

Метод класса CExpert ничего не делает и всегда возвращает true.