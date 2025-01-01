ДокументацияРазделы
Period

Устанавливает рабочий таймфрейм объекта.

bool  Period(
   ENUM_TIMEFRAMES  value     // таймфрейм
   )

Параметры

value

[in]  Рабочий таймфрейм.

Возвращаемое значение

true-в случае успешного завершения, иначе false.

Примечание

Установка рабочего таймфрейма необходима в том случае, если объект использует таймфрейм, отличный от установленного при начальной инициализации.