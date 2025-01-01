Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBasePeriod InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Period Устанавливает рабочий таймфрейм объекта. bool Period( ENUM_TIMEFRAMES value // таймфрейм ) Параметры value [in] Рабочий таймфрейм. Возвращаемое значение true-в случае успешного завершения, иначе false. Примечание Установка рабочего таймфрейма необходима в том случае, если объект использует таймфрейм, отличный от установленного при начальной инициализации. Symbol Magic