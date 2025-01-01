Period

Устанавливает рабочий таймфрейм объекта.

bool Period(

ENUM_TIMEFRAMES value

)

Параметры

value

[in] Рабочий таймфрейм.

Возвращаемое значение

true-в случае успешного завершения, иначе false.

Примечание

Установка рабочего таймфрейма необходима в том случае, если объект использует таймфрейм, отличный от установленного при начальной инициализации.