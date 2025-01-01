ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertPrepareHistoryDate 

PrepareHistoryDate

Устанавливает начальную дату контролируемой истории торговли.

void  PrepareHistoryDate()

Примечание

По умолчанию дата начала контролируемой истории устанавливается с начала месяца (но не менее одних суток).