TradeEventOrderDeleted

Обработчик события "Отложенный ордер удален".

virtual bool  TradeEventOrderDeleted()

Возвращаемое значение

Метод класса CExpert ничего не делает и всегда возвращает true.