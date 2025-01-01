ДокументацияРазделы
CheckOpenShort

Проверяет необходимость и возможность входа в рынок в короткую позицию.

virtual bool  CheckOpenShort()

Возвращаемое значение

true - выполнена какая-либо торговая операция, иначе - false.

Примечание

Проверяется необходимость входа в рынок в короткую позицию (вызов метода CheckOpenShort() объекта торговых сигналов), и если условие входа выполнено, входит в рынок с параметрами, установленными объектом торговых сигналов (вызов метода OpenShort()).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for short position open or limit/stop order set            |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpenShort()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- check signal for short enter operations
   if(m_signal.CheckOpenShort(price,sl,tp,expiration))
     {
      if(!m_trade.SetOrderExpiration(expiration))
        {
         m_expiration=expiration;
        }
      return(OpenShort(price,sl,tp));
     }
//--- return without operations
   return(false);
  }