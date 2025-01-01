//--- flags of expected events

enum ENUM_TRADE_EVENTS

{

TRADE_EVENT_NO_EVENT =0, // no expected events

TRADE_EVENT_POSITION_OPEN =0x1, // flag of expecting the "opening of position" event

TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_CHANGE=0x2, // flag of expecting of the "modification of position volume" event

TRADE_EVENT_POSITION_MODIFY =0x4, // flag of expecting of the "modification of stop order of position" event

TRADE_EVENT_POSITION_CLOSE =0x8, // flag of expecting of the "closing of position" event

TRADE_EVENT_POSITION_STOP_TAKE =0x10, // flag of expecting of the "triggering of stop order of position"

TRADE_EVENT_ORDER_PLACE =0x20, // flag of expecting of the "placing of pending order" event

TRADE_EVENT_ORDER_MODIFY =0x40, // flag of expecting of the "modification of pending order" event

TRADE_EVENT_ORDER_DELETE =0x80, // flag of expecting of the "deletion of pending order" event

TRADE_EVENT_ORDER_TRIGGER =0x100 // flag of expecting of the "triggering of pending order" event

};