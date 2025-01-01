//+------------------------------------------------------------------+

//| Main function |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-if any trade operation processed, false otherwise. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::Processing()

{

//--- check if open positions

if(m_position.Select(m_symbol.Name()))

{

//--- open position is available

//--- check the possibility of reverse the position

if(CheckReverse()) return(true);

//--- check the possibility of closing the position/delete pending orders

if(!CheckClose())

{

//--- check the possibility of modifying the position

if(CheckTrailingStop()) return(true);

//--- return without operations

return(false);

}

}

//--- check if plaсed pending orders

int total=OrdersTotal();

if(total!=0)

{

for(int i=total-1;i>=0;i--)

{

m_order.SelectByIndex(i);

if(m_order.Symbol()!=m_symbol.Name()) continue;

if(m_order.OrderType()==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || m_order.OrderType()==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

//--- check the ability to delete a pending order to buy

if(CheckDeleteOrderLong()) return(true);

//--- check the possibility of modifying a pending order to buy

if(CheckTrailingOrderLong()) return(true);

}

else

{

//--- check the ability to delete a pending order to sell

if(CheckDeleteOrderShort()) return(true);

//--- check the possibility of modifying a pending order to sell

if(CheckTrailingOrderShort()) return(true);

}

//--- return without operations

return(false);

}

}

//--- check the possibility of opening a position/setting pending order

if(CheckOpen()) return(true);

//--- return without operations

return(false);

}