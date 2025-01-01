Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBaseCompareMagic InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic CompareMagic Сравнивает значение идентификатора (magic) с указанным значением. virtual bool CompareMagic( ulong magic // идентификатор ) Параметры magic [in] Значение идентификатора для сравнения. Возвращаемое значение true-в случае, если идентификатор совпадает с указанным, иначе false. StartIndex CExpert