CompareMagic

Сравнивает значение идентификатора (magic) с указанным значением.

virtual bool  CompareMagic(
   ulong  magic    // идентификатор
   )

Параметры

magic

[in]  Значение идентификатора для сравнения.

Возвращаемое значение

true-в случае, если идентификатор совпадает с указанным, иначе false.