Базовый класс CObject

Класс CObject является базовым классом для построения стандартной библиотеки MQL5.

Описание

Класс CObject обеспечивает всем своим потомкам возможность быть элементом связанного списка. Кроме того определяется ряд виртуальных методов для дальнейшей реализации в классах-потомках.

Декларация

class CObject

Заголовок

#include <Object.mqh>

Иерархия наследования CObject Прямые потомки CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule

Методы класса по группам