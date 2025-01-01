ДокументацияРазделы
Базовый класс CObject

Класс CObject является базовым классом для построения стандартной библиотеки MQL5.

Описание

Класс CObject обеспечивает всем своим потомкам возможность быть элементом связанного списка. Кроме того определяется ряд виртуальных методов для дальнейшей реализации в классах-потомках.

Декларация

   class CObject

Заголовок

   #include <Object.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

Прямые потомки

CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule

Методы класса по группам

Атрибуты

 

Prev

Получает значение предыдущего элемента

Prev

Устанавливает значение предыдущего элемента

Next

Получает значение последующего элемента

Next

Устанавливает значение последующего элемента

Сравнение

 

virtual Compare

Возвращает результат сравнения с другим объектом

Ввод/вывод

 

virtual Save

Записывает объект в файл

virtual Load

Читает объект из файла

virtual Type

Возвращает тип объекта

 