Базовый класс CObject
Класс CObject является базовым классом для построения стандартной библиотеки MQL5.
Описание
Класс CObject обеспечивает всем своим потомкам возможность быть элементом связанного списка. Кроме того определяется ряд виртуальных методов для дальнейшей реализации в классах-потомках.
Декларация
class CObject
Заголовок
#include <Object.mqh>
Иерархия наследования
CObject
Прямые потомки
CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule
Методы класса по группам
Атрибуты
Получает значение предыдущего элемента
Устанавливает значение предыдущего элемента
Получает значение последующего элемента
Устанавливает значение последующего элемента
Сравнение
virtual Compare
Возвращает результат сравнения с другим объектом
Ввод/вывод
virtual Save
Записывает объект в файл
virtual Load
Читает объект из файла
virtual Type
Возвращает тип объекта