CheckTrailingOrderShort

Проверяет необходимость модификации параметров ордера на продажу.

virtual bool  CheckTrailingOrderShort()

Возвращаемое значение

true - выполнена торговая операция, иначе - false.

Примечание

Проверяется необходимость модификации параметров ордера на продажу (вызов метода CheckTrailingOrderShort() объекта торговых сигналов). В случае выполнения условия модифицирует параметры ордера (вызов метода TrailingOrderShort()).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for trailing short limit/stop order                        |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderShort()
  {
   double price;
//--- check the possibility of modifying the short order
   if(m_signal.CheckTrailingOrderShort(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderShort(m_order.PriceOpen()-price));
//--- return without operations
   return(false);
  }