//+------------------------------------------------------------------+

//| Check for trailing short limit/stop order |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckTrailingOrderShort()

{

double price;

//--- check the possibility of modifying the short order

if(m_signal.CheckTrailingOrderShort(GetPointer(m_order),price))

return(TrailingOrderShort(m_order.PriceOpen()-price));

//--- return without operations

return(false);

}