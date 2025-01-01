Базовые классы для создания экспертов
Этот раздел содержит технические детали работы с классами для создания и проверки торговых стратегий и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.
Использование классов для создания и проверки торговых стратегий позволит сэкономить время при разработке (а особенно, проверке) торговых стратегий.
Стандартная библиотека MQL5 (в части набора классов для создания и проверки торговых стратегий) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Expert.
Класс
Описание
Базовый класс для классов торговых стратегий
Базовый класс для реализации торговых стратегий
Базовый класс для создания генераторов торговых сигналов
Базовый класс для реализации алгоритмов сопровождения открытых позиций
Базовый класс для реализации алгоритмов управления капиталом и рисками