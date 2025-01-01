Базовые классы для создания экспертов

Этот раздел содержит технические детали работы с классами для создания и проверки торговых стратегий и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Использование классов для создания и проверки торговых стратегий позволит сэкономить время при разработке (а особенно, проверке) торговых стратегий.

Стандартная библиотека MQL5 (в части набора классов для создания и проверки торговых стратегий) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Expert.