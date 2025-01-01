ДокументацияРазделы
Базовые классы для создания экспертов

Этот раздел содержит технические детали работы с классами для создания и проверки торговых стратегий и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Использование классов для создания и проверки торговых стратегий позволит сэкономить время при разработке (а особенно, проверке) торговых стратегий.

Стандартная библиотека MQL5 (в части набора классов для создания и проверки торговых стратегий) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Expert.

Класс

Описание

CExpertBase

Базовый класс для классов торговых стратегий

CExpert

Базовый класс для реализации торговых стратегий

CExpertSignal

Базовый класс для создания генераторов торговых сигналов

CExpertTrailing

Базовый класс для реализации алгоритмов сопровождения открытых позиций

CExpertMoney

Базовый класс для реализации алгоритмов управления капиталом и рисками