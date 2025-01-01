ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBaseSetPriceSeries 

SetPriceSeries

Устанавливает указатели на внешние ценовые объекты-таймсерии.

virtual bool  SetPriceSeries(
   CiOpen*    open,        // указатель
   CiHigh*    high,        // указатель
   CiLow*     low,         // указатель
   CiClose*   close        // указатель
   )

Параметры

open

[in]  Указатель для доступа к таймсерии Open.

high

[in]  Указатель для доступа к таймсерии High.

low

[in]  Указатель для доступа к таймсерии Low.

close

[in]  Указатель для доступа к таймсерии Close.

Возвращаемое значение

true-в случае успешного завершения, иначе false.

Примечание

Установка указателей на объекты доступа к ценовым таймсериям необходима в том случае, если объект использует инструмент и таймфрейм (установленные при начальной инициализации) и ценовые таймсерии, необходимые для дальнейшей работы.