DeleteOrderShort

Удаляет ордер на продажу.

virtual bool  DeleteOrderShort()

Возвращаемое значение

true - выполнена торговая операция, иначе - false.

Примечание

Удаляет ордер на продажу (вызов метода OrderDelete(...) объекта торговли).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete short limit/stop order                                    |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation successful, false otherwise.     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrderShort()
  {
   return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));
  }