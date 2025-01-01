ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertCheckDeleteOrderLong 

CheckDeleteOrderLong

Проверяет необходимость удаления ордера на покупку.

virtual bool  CheckDeleteOrderLong()

Возвращаемое значение

true - выполнена торговая операция, иначе - false.

Примечание

  1. Проверяет время истечения ордера.
  2. Проверяет необходимость удаления ордера (вызов метода CheckCloseLong() объекта торговых сигналов). В случае выполнения одного из условий, удаляет ордер (вызов метода DeleteOrderLong()).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for delete long limit/stop order                           |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckDeleteOrderLong()
  {
   double price;
//--- check the possibility of deleting the long order
   if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)
     {
      m_expiration=0;
      return(DeleteOrderLong());
     }
   if(m_signal.CheckCloseLong(price))
      return(DeleteOrderLong());
//--- return without operations
   return(false);
  }