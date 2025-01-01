//+------------------------------------------------------------------+

//| Check for delete long limit/stop order |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckDeleteOrderLong()

{

double price;

//--- check the possibility of deleting the long order

if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)

{

m_expiration=0;

return(DeleteOrderLong());

}

if(m_signal.CheckCloseLong(price))

return(DeleteOrderLong());

//--- return without operations

return(false);

}