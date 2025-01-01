ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertValidationSettings 

ValidationSettings

Проверяет корректность настроек.

virtual bool  ValidationSettings()

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.

Примечание

Проверяется корректность настроек всех вспомогательных объектов эксперта.