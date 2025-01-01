ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertTradeEventPositionStopTake 

TradeEventPositionStopTake

Обработчик события "Срабатывание Stop Loss/Take Profit".

virtual bool  TradeEventPositionStopTake()

Возвращаемое значение

Метод класса CExpert ничего не делает и всегда возвращает true.