//+------------------------------------------------------------------+

//| Refreshing data for processing |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-if successful, false otherwise. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::Refresh()

{

MqlDateTime time;

//--- refresh rates

if(!m_symbol.RefreshRates()) return(false);

//--- check need processing

TimeToStruct(m_symbol.Time(),time);

if(m_period_flags!=WRONG_VALUE && m_period_flags!=0)

if((m_period_flags & TimeframesFlags(time))==0) return(false);

m_last_tick_time=time;

//--- refresh indicators

m_indicators.Refresh();

//--- ok

return(true);

}