ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertDeinitSignal 

DeinitSignal

Деинициализирует объект объект торговых сигналов.

virtual void  DeinitSignal()

Возвращаемое значение

Нет.