CheckCloseLong

Проверяет необходимость выхода из длинной позиции.

virtual bool  CheckCloseLong()

Возвращаемое значение

true - выполнена торговая операция, иначе - false.

Примечание

Проверяет необходимость закрытия длинной позиции (вызов метода CheckCloseLong() объекта торговых сигналов) и, если условие выполнено, закрывает позицию (вызов метода CloseLong()).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position close or limit/stop order delete         |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckCloseLong()
  {
   double price=EMPTY_VALUE;
//--- check for long close operations
   if(m_signal.CheckCloseLong(price))
      return(CloseLong(price));
//--- return without operations
   return(false);
  }