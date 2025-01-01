ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCLineChartSeriesInsert 

SeriesInsert

Вставляет серию данных на график.

 bool  SeriesInsert(
   const uint     pos,       // индекс
   const double&  value[],   // значения
   const string   descr,     // подпись
   const uint     clr,       // цвет
   )

Параметры

pos

[in] Индекс для вставки.

value[]

[in] Серия данных. 

descr

[in] Подпись серии. 

clr

[in] Цвет отображения серии. 

Возвращаемое значение

true в случае успеха, иначе — false.