Create

Виртуальный метод, который создаёт графический ресурс.

virtual bool Create(

const string name,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt,

)

Параметры

name

[in] Основание для имени графического ресурса. Имя ресурса формируется при создании путем добавления псевдослучайной строки.

width

[in] Ширина (размер по оси X) в пикселях.

height

[in] Высота (размер по оси Y) в пикселях.

clrfmt

[in] Способ обработки цвета. Более подробно о способах обработки цвета смотрите в описании функции ResourceCreate().

Возвращаемое значение

true в случае удачи, иначе — false.