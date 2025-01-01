Create
Виртуальный метод, который создаёт графический ресурс.
virtual bool Create(
Параметры
name
[in] Основание для имени графического ресурса. Имя ресурса формируется при создании путем добавления псевдослучайной строки.
width
[in] Ширина (размер по оси X) в пикселях.
height
[in] Высота (размер по оси Y) в пикселях.
clrfmt
[in] Способ обработки цвета. Более подробно о способах обработки цвета смотрите в описании функции ResourceCreate().
Возвращаемое значение
true в случае удачи, иначе — false.