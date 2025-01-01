Create

Método virtual que cria um recurso gráfico.

virtual bool Create(

const string name,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt,

)

Parâmetros

nome

[in] [in] [in] [in] Base para o nome do recurso gráfico. O nome do recurso é formado ao criar usando a adição de cadeias de caracteres pseudo-aleatórias.

width

[in] Largura (tamanho ao longo do eixo X) em pixels.

height

[in] Altura (tamanho ao longo do eixo Y) em pixels.

clrfmt

[in] Método de processamento de cor. Saiba mais sobre os métodos de processamento de cor na descrição da função ResourceCreate().

Valor de retorno

true no caso de sucesso, caso contrário, false.