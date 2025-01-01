DocumentaçãoSeções
SeriesAdd

Adiciona uma nova série de dados.

 bool  SeriesAdd(
   const double&  value[],  // valores
   const string  descr,     // rótulo
   const uint    clr,       // cor
   )

Parâmetros

value[]

[in] Série de dados.

descr

[in] Rótulo da série.

clr

[in] Cor de exibição da série.

Valor de retorno

true, em caso de sucesso, caso contrário, false.