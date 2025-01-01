Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCLineChartSeriesAdd FilledCreateSeriesAddSeriesInsertSeriesUpdateSeriesDeleteValueUpdateDrawChartDrawDataCalcArea SeriesAdd Adiciona uma nova série de dados. bool SeriesAdd( const double& value[], // valores const string descr, // rótulo const uint clr, // cor ) Parâmetros value[] [in] Série de dados. descr [in] Rótulo da série. clr [in] Cor de exibição da série. Valor de retorno true, em caso de sucesso, caso contrário, false. Create SeriesInsert