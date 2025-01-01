Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCLineChartCalcArea FilledCreateSeriesAddSeriesInsertSeriesUpdateSeriesDeleteValueUpdateDrawChartDrawDataCalcArea CalcArea Calcula la superficie debajo de la curva definida por la serie de datos. double CalcArea( const uint index, // índice ) Parámetros index [in] El índice de la serie supone el número ordinal de su adición, comenzando a partir del 0. Valor devuelto Superficie de la figura limitada por la curva definida con la serie de datos. DrawData CPieChart