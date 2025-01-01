DocumentaciónSecciones
Calcula la superficie debajo de la curva definida por la serie de datos.

 double  CalcArea(
   const uint  index,  // índice
   )

Parámetros

index

[in] El índice de la serie supone el número ordinal de su adición, comenzando a partir del 0.   

Valor devuelto

Superficie de la figura limitada por la curva definida con la serie de datos.