MQL5 ReferenceStandard LibraryStrategy ModulesBase classes for Expert AdvisorsCExpertRefresh 

Refresh

Updates all necessary data.

virtual bool  Refresh()

Return Value

true - further tick processing is needed, otherwise - false.

Note

It allows to determine the need of tick processing. If it is needed, it updates all quotes and timeseries and indicators data and returns true.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Refreshing data for processing                                   |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if successful, false otherwise.                     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::Refresh()
  {
   MqlDateTime time;
//--- refresh rates
   if(!m_symbol.RefreshRates()) return(false);
//--- check need processing
   TimeToStruct(m_symbol.Time(),time);
   if(m_period_flags!=WRONG_VALUE && m_period_flags!=0)
      if((m_period_flags & TimeframesFlags(time))==0) return(false);
   m_last_tick_time=time;
//--- refresh indicators
   m_indicators.Refresh();
//--- ok
   return(true);
  }