MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertRefresh 

Refresh

更新所有数据。

virtual bool  Refresh()

返回值

true 如果需要处理未来的报价, 否则 false。

注释

它可确定处理报价的需要。如果需要, 它更新所有的报价、时间序列和指标的数据并返回 true。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 刷新数据用于处理                                   |
//| 输入:  无。                                                     |
//| 输出: true-若成功, 否则 false。                    |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::Refresh()
  {
   MqlDateTime time;
//--- 刷新率
   if(!m_symbol.RefreshRates()) return(false);
//--- 检查处理需要
   TimeToStruct(m_symbol.Time(),time);
   if(m_period_flags!=WRONG_VALUE && m_period_flags!=0)
      if((m_period_flags & TimeframesFlags(time))==0) return(false);
   m_last_tick_time=time;
//--- 刷新指标
   m_indicators.Refresh();
//--- ok
   return(true);
  }