MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertRefresh 

Refresh

全てのデータを更新します。

virtual bool  Refresh()

戻り値

さらなるティック処理が必要な場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

ティック処理の必要性を決定します。必要な場合は、全ての相場と時系列と指標データを更新し、true を返します。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| 処理のためにデータをリフレッシュするg                                   |
//| 入力：なし                                                     |
//| 出力：成功の場合は true、それ以外の場合は false                    |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::Refresh()
 {
  MqlDateTime time;
//--- レートリフレッシュをする
  if(!m_symbol.RefreshRates()) return(false);
//--- チェックの処理が必要
  TimeToStruct(m_symbol.Time(),time);
  if(m_period_flags!=WRONG_VALUE && m_period_flags!=0)
    if((m_period_flags & TimeframesFlags(time))==0) return(false);
  m_last_tick_time=time;
//--- 指標をフレッシュする
  m_indicators.Refresh();
//--- ok
  return(true);
 }