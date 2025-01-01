//+------------------------------------------------------------------+

//| 처리할 데이터 갱신 |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: 성공적이면 true, 그렇지 않으면 false. |

//| 비고: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::Refresh()

{

MqlDateTime time;

//--- 요율 갱신

if(!m_symbol.RefreshRates()) return(false);

//--- 처리 필요성 확인

TimeToStruct(m_symbol.Time(),time);

if(m_period_flags!=WRONG_VALUE && m_period_flags!=0)

if((m_period_flags & TimeframesFlags(time))==0) return(false);

m_last_tick_time=time;

//--- 지표 갱신

m_indicators.Refresh();

//--- ok

return(true);

}