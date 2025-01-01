DokumentationKategorien
Aktualisiert alle notwendigen Daten.

virtual bool  Refresh()

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die weitere Tick-Behandlung verbraucht ist, ansonsten false.

Hinweis

Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit eine Position umzukehren. Wenn die Tick-Verarbeitung nicht gebraucht (oder unmöglich) ist, wird false zurückgegeben. Wenn eine Behandlung notwendig ist, aktualisiert die Preise und Daten aller Indikatoren und Zeitreihen und gibt true zurück.

Implementierung

//+------------------------------------------------------------------+
//| Refreshing data for processing                                   |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if successful, false otherwise.                     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::Refresh()
  {
   MqlDateTime time;
//--- refresh rates
   if(!m_symbol.RefreshRates()) return(false);
//--- check need processing
   TimeToStruct(m_symbol.Time(),time);
   if(m_period_flags!=WRONG_VALUE && m_period_flags!=0)
      if((m_period_flags & TimeframesFlags(time))==0) return(false);
   m_last_tick_time=time;
//--- refresh indicators
   m_indicators.Refresh();
//--- ok
   return(true);
  }