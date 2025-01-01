Refresh

Aktualisiert alle notwendigen Daten.

virtual bool Refresh()

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die weitere Tick-Behandlung verbraucht ist, ansonsten false.

Hinweis

Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit eine Position umzukehren. Wenn die Tick-Verarbeitung nicht gebraucht (oder unmöglich) ist, wird false zurückgegeben. Wenn eine Behandlung notwendig ist, aktualisiert die Preise und Daten aller Indikatoren und Zeitreihen und gibt true zurück.

Implementierung