PrepareHistoryDate

Setzt das Startdatum einer kontrollierten Handelsgeschichte.

void  PrepareHistoryDate()

Hinweis

Standardmäßig wird der Starttermin der kontrollierten Geschichte auf den Anfang des Monats (aber nicht weniger als ein Tag) festgesetzt.