PrepareHistoryDate

取引履歴追跡の開始日を設定します。

void  PrepareHistoryDate()

注意事項

取引履歴の追跡期間は月の最初から設定されています（ただし一日以上）。