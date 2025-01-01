DocumentaçãoSeções
PrepareHistoryDate

Configura a data inicial para rastreamento do histórico da negociação.

void  PrepareHistoryDate()

Observação

O período de acompanhamento do histórico da negociação é definido a partir do início do mês (mas não menos do que um dia).